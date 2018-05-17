نجل نتنياهو يوجه كلمة بذيئة لتركيا

17 مايو 2018 - 10:00 ص

نشر يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة وجه فيها كلمة بذيئة لتركيا على حسابه على تطبيق انستجرام، للتواصل الاجتماعي حسبما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن البلدين في خضم نزاع دبلوماسي بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” عندما أطلق جنودها الرصاص وقتلوا عشرات الفلسطينيين خلال احتجاجات على الحدود أول أمس الإثنين.

وقال متحدث باسم أسرة نتنياهو: “يائير نتنياهو مواطن خاص وهو نفس الحال بالنسبة لموقف حسابه على انستجرام”.

ويأتي منشور انستغرام بعد أن طلبت تركيا من سفير إسرائيل في أنقرة مغادرة البلاد، أمس الثلاثاء، هو الأقرب إلى الطرد الرسمي، ثم سمحت لوسائل الإعلام التركية بتصوير السفير وهو يخضع لفحص أمني شامل غير معتاد في مطار اسطنبول.

في إطار المعاملة بالمثل، طلبت إسرائيل من القنصل العام التركي في القدس مغادرة البلاد واستدعت أيضا مسؤولاً تركياً آخراً لتوبيخه كرد بالمثل على معاملة السفير الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان تحدث هاتفيا، اليوم الأربعاء، إلى العديد من زعماء العالم حول التوترات المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهاتف أردوغان كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة إندونيسيا وقطر والسودان.

وقال أردوغان لبوتين “من العار أن يتعرض الفلسطينيون للهجوم الوحشي أمام أعين العالم بأسره”.

وأعادت تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية قبل أقل من عامين بعد ستة أعوام من القطيعة الدبلوماسية.

ودعا أردوغان إلى قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة، ردا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.