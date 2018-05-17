  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
صورة الخبر

انفراجة جديدة فى محادثات سد النهضة

القذافي

وثائق بريطانية تكشف فضائح جديدة للقذافي

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي : هذا الرئيس فاجأ المصلين بهذا الأمر

الزمالك

حجز جديد على أموال الزمالك

محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري

منافس أردوغان: سأتصالح مع بشار

صلاح

مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد و المرشح الرئاسي الساابق

موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

عبد الله السعيد

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

سيناء 2018

بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

مهاتير محمد

مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

نجل نتنياهو يوجه كلمة بذيئة لتركيا

عرب وعالم

نجل نتنياهو
نجل نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»

#

نتنياهو وبوتين يلتقيان الأربعاء في موسكو

#

"خيانة صديق".. مساعد نتنياهو يشهد ضده في قضية فساد

#

اتهامات متبادلة بين "نتنياهو" وقائد الشرطة الإسرائيلية

نشر يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة وجه فيها كلمة بذيئة لتركيا على حسابه على تطبيق انستجرام، للتواصل الاجتماعي حسبما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن البلدين في خضم نزاع دبلوماسي بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” عندما أطلق جنودها الرصاص وقتلوا عشرات الفلسطينيين خلال احتجاجات على الحدود أول أمس الإثنين.

وقال متحدث باسم أسرة نتنياهو: “يائير نتنياهو مواطن خاص وهو نفس الحال بالنسبة لموقف حسابه على انستجرام”.

ويأتي منشور انستغرام بعد أن طلبت تركيا من سفير إسرائيل في أنقرة مغادرة البلاد، أمس الثلاثاء، هو الأقرب إلى الطرد الرسمي، ثم سمحت لوسائل الإعلام التركية بتصوير السفير وهو يخضع لفحص أمني شامل غير معتاد في مطار اسطنبول.

في إطار المعاملة بالمثل، طلبت إسرائيل من القنصل العام التركي في القدس مغادرة البلاد واستدعت أيضا مسؤولاً تركياً آخراً لتوبيخه كرد بالمثل على معاملة السفير الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان تحدث هاتفيا، اليوم الأربعاء، إلى العديد من زعماء العالم حول التوترات المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهاتف أردوغان كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة إندونيسيا وقطر والسودان.

وقال أردوغان لبوتين “من العار أن يتعرض الفلسطينيون للهجوم الوحشي أمام أعين العالم بأسره”.

وأعادت تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية قبل أقل من عامين بعد ستة أعوام من القطيعة الدبلوماسية.

ودعا أردوغان إلى قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة، ردا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية
» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين
» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة
» تعليمات للراهبات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان
» زواج "لبنى" من "تامر" بقرار جمهورى من السيسى
» ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"
» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية