عبد العزيز: الزمالك سعيد بانضمامي للمنتخب

17 مايو 2018 - 09:53 ص

عبر اللاعب محمود عبد العزيز، نجم خط وسط نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد انضمامه لقائمة المنتخب خلال معسكر مايو الحالي.

وأضاف "عبد العزيز" خلال استضافته مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "إكسترا تايم"، كنت واثقًا من الانضمام للمنتخب في نهائيات كأس العالم بروسيا، وسأسعى لأكون إضافة قوية وحقيقية لخط الوسط الفراعنة بالمونديال.

واختتم المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والإمكانيات الكبيرة، التي تجعله قادرًا على تحقيق نتائج جيدة.