بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

17 مايو 2018 - 09:49 ص

أعلنت القوات المسلحة في البيان 22 عن آخر التطورات في العملية الشاملة سيناء 2018 والتي اندلعت للقضاء على الإرهاب من جميع الأراضي المصرية.

وفيما يلي آخر ما أسفرت عنه عمليات مطاردة الإرهاب:

- قيام القوات الجوية وباستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الإستراتيجية الغربية.

- القضاء على 10 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحيازتهم بشمال ووسط سيناء.

- القضاء على 9 أفراد تكفيريين أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الأمنية لوزارة الداخلية عثر بحيازتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بإتخاذهم وكرًا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء.

- كما تم الكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء.

- اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء.

- القبض على 20 فردًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

-قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفكيك وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لإستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

-اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كمية أخرى معدة للتداول تقدر بحوالي نصف طن بوسط سيناء.

وعلى امتداد السواحل تستمر القوات البحرية بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها، حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة من ضبط إحدى السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر.

وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي قامت بإحباط محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعي محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر و40 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر وضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية.

على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي نجحت في ضبط 16 سيارة دفع رباعي و19 فرداً عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص للمواد المخدرة وإحباط محاولة 25 فردًا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية.

وفي مناطق شمال ووسط سيناء ضبط 4 أفراد عثر بحوزتهم على 235 كيلو جراما لنبات البانجو و333 كيلو جراما لجوهر الحشيش والأفيون المخدر.

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالسي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.

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