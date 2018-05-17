مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

17 مايو 2018 - 09:47 ص

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات ، التي حولت إلى الولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في "عمليات غسل أموال".

وأضاف قائلا : "حكومتي ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات" ، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح أن التركيز على الفساد مهم، لأننا بحاجة لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة وربما لوكسمبورغ.. سنتواصل مع حكومات تلك الدول لاستعادة تلك الأموال، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وكان مهاتير محمد قد أعلن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009.

ويتهم عبد الرزاق الذي خسر منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماليزيا، الأسبوع الماضي، وأعوانه بالاستيلاء على 4.5 مليار دولار من الصندوق المذكور.

كما يواجه فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وكانت السلطات الماليزية أدرجت السبت الماضي اسم عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر أمس الأربعاء وداهمت الشرطة منزل عبد الرزاق بحثا عن وثائق ضمن ذلك التحقيق.

وأدى مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة، ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا .