رونالدو يهدد مدريد: لن تجبروني أن أكون كومبارس لصلاح

17 مايو 2018 - 08:56 ص

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن حالة من الغضب الشديد تنتاب نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو بسبب الأخبار التي تتحدث عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق الإسباني والتي زادت حدتها مؤخرًا بعد قرب رحيل الويلزي جاريث بيل .



وزعمت الصحيفة أن رونالدو عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز وإدارة الفريق وهددهم بالرحيل الفوري في حال تم استقدام صلاح إلى سانتياجو برنابيو .



وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو كان غاضبا بسبب خشيته على موقعه باعتباره النجم الأول لفريق ريال مدريد ، مؤكدًا أنه لا يقبل أن يلعب كـ"ظل" لأي لاعب .



وزعمت الصحيفة أن رونالدو أبلغ مقربين منه أنه مستعد للعودة إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد في حال استقدام صلاح .



