أديب: حين سمعت السيسي أمس عرفت ما سيفعله العام القادم

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السيسي

عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - أنه استطاع أن يستشف من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب أمس ما ينتوي فعله خلال العام القادم .

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "ON E T" : "فيه نقطة ذكرها الرئيس وهتخليك تعرف ايه هيحصل السنة الجاية؟ .. أن الرئيس لن يتراجع .. لا تراجع ولا استسلام .. وكررها أكتر من مرة في حديثه عن الإصلاح الاقتصادي .. زي أي دكتور لما تكلمه ويقولك خد الدوا .. وتقوله طعمه مر .. يقولك هتاخد الدوا .. الرئيس السيسي معندوش غير كلمة واحدة : الإصلاح الاقتصادي ".

وأضاف: "الرئيس لن يتراجع ولن يؤجل .. مهما كان الثمن .. يعني مثلا شعبية الرئيس .. هو اتكلم فيها وهو بالنسبة له فاهم كويس إنه لن يكون دايما محبوب .. وهو مش الرئيس اللي بيدي العلاوة في عيد العمال .. هو بيقول أنا اللي هعمل حاجة للأجيال القادمة ".

الفيديو:


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