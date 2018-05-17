  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
صورة الخبر

انفراجة جديدة فى محادثات سد النهضة

القذافي

وثائق بريطانية تكشف فضائح جديدة للقذافي

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي : هذا الرئيس فاجأ المصلين بهذا الأمر

الزمالك

حجز جديد على أموال الزمالك

محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري

منافس أردوغان: سأتصالح مع بشار

صلاح

مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد و المرشح الرئاسي الساابق

موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

عبد الله السعيد

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

سيناء 2018

بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

مهاتير محمد

مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

#

رامز جلال يكشف الستار عن برنامجه الجديد في رمضان

#

بالفيديو.. صافينار تكشف عن حقيقة فبركة برنامج رامز

#

بالفيديو.. شمس: هذا سبب اتهامى لرامز جلال بالعنصرية

رامز جلال

رامز تحت الصفر

يستضيف الممثل رامز جلال عددًا من الممثلين والرياضيين في برنامجه "رامز تحت الصفر" والذي تم تصويره في روسيا .

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة الضيف في أحد المناطق الثلجية بروسيا قبل أن يخرج دب قطبي ليهاجمه .

ويستضيف رامز كلا من شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري وغادة عبد الرازق التي تظهر في الإعلان منزعجة وتطالب بعدم عرض الحلقة.

كما تظهر أيضا رانيا فريد شوقي ونور وريهام عبد الغفور وأحمد آدم وكمال أبو رية وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وسامح حسين وخالد سليم وديانا حداد وريم مصطفى وكريم فهمي، ومن نجوم الرياضة حسام البدري وعبد الناصر زيدان وسعد سمير وتريزيجيه وشيكابالا ورضا عبد العال واللاعب المغربي وليد أزارو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية
» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين
» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة
» تعليمات للراهبات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان
» زواج "لبنى" من "تامر" بقرار جمهورى من السيسى
» ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"
» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية