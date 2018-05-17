سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

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الدولار

الجنيه

كشف الخبير الاقتصاي هاني توفيق الأسباب وراء الارتفاع الملحوظ لقيمة الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أن خروج بعض الأجانب من السوق المصري وراء ذلك الارتفاع .

وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "يتساءل بعض الأصدقاء عن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بالبنوك إلى 17.85 جنيه والسبب فى ذلك" .. مضيفًا: "هناك ، فى رأيى المتواضع ، أمران تضافرا وأديا إلى ذلك الارتفاع فى سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ، وهما على سبيل الحصر : 1- خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من السوق المصرى وشراء دولار بكميات ضخمة فى وقت قصير ، انتهازاً لإرتفاع سعر الفائدة فى أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر ".

وأضاف: " 2- تحذير مؤسسة التصنيف مودى من ارتفاع حجم الدين العام فى 7 دول بشكل يدعو للقلق ، و من ضمنها مصر ( وهو ما أحذر منه منذ عامين وعدة أشهر ) ، فى دراسة أجرتها على 125 دولة ، بالإضافة إلى التأثير السلبى المنتظر فى كافة الأسواق الناشئة كنتيجة للاتجاه الانكماشى لمعظم السياسات النقدية الغربية ( رفع سعر الفائدة )  ، و مع ذلك ،فالصورة العامة فى سوق الصرف فى مصر تبدو مطمئنة، وكافة احتياجات الاستيراد يتم تلبيتها من البنوك المحلية، ويبدو أن البنك المركزى لايريد التصرف فى الاحتياطى الأجنبى لديه لتثبيت قيمة الجنيه، وذلك أ) لتحقيق بعض الحركة على سعر الصرف ولو كانت شكلية ومحدودة ... و، ب) كشدة ودن خفيفة للأجانب الخارجين بدولاراتهم من مصر ، فيشترونها بسعر أعلى ، بعد تحقيقهم ارباحاً ضخمة فى أذون الخزانة ، .......وهو ما أتفق فيه مع المركزى، " خلافاً للعادة "

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