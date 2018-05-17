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تعرف على أسماء 4 مدربين أجانب يفاضل بينهم الأهلي

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الاهلى

فيريرا

تين كات

كشف الإعلامي إسلام الشاطر - مقدم برنامج كشف المستور - عن أسماء 4 مدربين تتردد داخل أروقة مجلس إدارة الأهلي لكي يتولى أحدها تدريب القلعة الحمراء .

وقال "الشاطر" في برنامجه المذاع على قناة "اكسترا نيوز" : "أبرز هؤلاء جوزفالدو فيريرا ولكن مشكلته تكمن أنه على خلاف مالي مع نادي الزمالك بسبب رحيله المفاجيء دون تسديد الشرط الجزائي ، وهو ما يصعب الأمر .. والمدرب الثاني هو رامون دياز لكن لديه مشكلة مع نادي الهلال السعودي ، لدرجة أن رئيسه خرج وقال إن دياز أصبح يعتمد على نجله في كل شيء وهو أمر غير مرحب به ".

وأضاف: "هناك كريستيان جروس الذي كان الزمالك يفكر في التعاقد معه لكن الأهلي أصبح يعتبره في المرتبة الثالثة لعدم رغبته في الدخول في مشكلات مع جماهير نادي الزمالك ".

وتابع : "هناك الهولندي تين كات .. والإدارة بالأهلي معجبة به جدًا".

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