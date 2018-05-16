» شيماء سعيد عن اعتزالها الغناء: اخترت الأخرة

كشفت المطربة شيماء سعيد، عن أسباب قرار اعتزالها للفنن قائلة:" اخترت الأخرة بدلا من الدنيا".



وقالت "سعيد لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة طدريم":" إنها كانت تعتقد أن فكرة اعتزالها الفن أمر صعب، ولكنها اكتشفت أن هذا الأمر أسهل بكثير"، معقبة: "اكتشفت ده بعد ما لبست الحجاب بسنة".





وتابعت "سعيد" :" تعلمت أكثر وفهمت أكثر في الدين، وهذا الأمر أدى لاعتزالي الفن"، لافتة إلى أن صديقة عمرها مخرجة كليب "ده ماله ده" هي من ساعدتها في فهم الدين بشكل صحيح.





وأضافت: "أنا كنت أمام خيارين إما الدنيا، إما الدار الآخرة، فاختارت الآخرة، العلم هو اللي وصلني لكده".