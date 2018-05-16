» حكم البكاء أثناء الصلاة

قال الدكتور يسري عزام ، الداعية الإسلامي، إن البكاء في الصلاة مستحب، موضحا أن من رقة القلب أن العين تدمع من خشية الله.





وأضاف خلال حواره المذاع عبر قناة "الحياة":" أن البكاء في الصلاة لا شيء فيه"، لافتا الى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان حينما يقرأ أو يسمع القران يبكي.



وتابع:" سيدنا عمر بكى بكاء شديد حينما قرأ إحدى آيات القرآن الكريم حتى أغشى عليه".