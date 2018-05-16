أديب يكشف عن سر تراجعه عن قرار رحيلة من قنوات "on e"

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كشف الإعلامي عمرو أديب،عن اسباب تراجعه عن قرار رحيله، من قنوات "on e"، مشيرا الى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مطولة مع إدارة القناة.

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e":" أنه اقتنع بالبقاء في القناة، وعدم تركها"، مضيفًا: "هنرجع في شهر 9 من جديد".

وتابع:" أن المشاهدين السبب الرئيسي في عدوله عن رأيه، والاستمرار في تقديم البرنامج".

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