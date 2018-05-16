حقيقة تجديد الزمالك مفاوضاته مع «جروس»

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مرتضى منصور

جروس

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن تجديد مفاوضاته مع المدرب السويسري كريستيان جروس، مدرب أهلي جدة السابق.

وأكد منصور، أنه لا مجلس الإدارة ولا أي من نجليه أحمد أو أمير تحدث مع المدرب من  جديد وان كل ما يشاع عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وأن الهدف منه هو إقحام اسم الزمالك ومحاولة تسويق المدرب للنادي المنافس.

وشدد رئيس النادي على ثقة المجلس في الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال وأنه مستمر بقيادة الفريق الموسم المقبل.


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