أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

16 مايو 2018 - 07:27 م

طالبت أحزاب سياسية بضرورة إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو وعودة أسعارها إلى ما قبل 10 مايو 2018، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين ألقي القبض عليهم على إثر احتجاجهم على تلك القرارات المجحفة.

والأحزاب هي: "حزب تيار الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس).

وأدانت الأحزاب في بيان أصدرته اليوم ما وصفته بـ "عنف وشراسة الأجهزة الأمنية في مواجهة مواطنين عزل استخدموا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي علي سياسات وقرارات تمس حياتهم اليومية، تعلن أيضا رفضها لتلك القرارات الجائرة".

وتوجهت إلى الحكومة بخمس مطالبات هي: "أولاً: إلغاء تلك القرارات وعودة أسعار تذاكر المترو إلى ما قبل 10 مايو 2018، ثانيًا: الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين ألقي القبض عليهم على إثر احتجاجهم علي تلك القرارات المجحفة".

وثالث القرارات – كما دعت الأحزاب هي "إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الحالية والتي تنحاز بشكل واضح إلى حفنة قليلة من الأغنياء في مواجهة شعب بأكمله يعاني من شظف العيش وتتدهور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية يوما بعد يوم من جراء تلك السياسات".

وقال في رابع مطالبها، إن "دعم الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون من قبل الدولة ليس ببدعة، كما وان الحكومة ليست في محل الاتجار بها، بل هو حق لهم يحصلون عليه مقابل ما يدفعون من ضرائب وهو بهذا المعنى ليس منة من الحكومة كي تعايرهم به".

وشددت في مطلبها الخامس على "ضرورة فتح حوار مجتمعي تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، حول السياسات و الخيارات التي تتبناها الدولة".

وتابعت: "فنحن جميعا شركاء في وطن واحد ومن حقنا بل من واجبنا أن نشارك في صنع تلك السياسات والخيارات والتوجهات التي تؤثر بشكل مباشر علي حياتنا اليومية لتحولها إلى شقاء يومي على حساب السلم الاجتماعي والاستقرار الحقيقي المنشود".

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات أصدر الخميس الماضي، قرارًا بزيادة سعر تذاكر مترو الأنفاق لتصبح علي ثلاث فئات 3، 5 ، 7 جنيهات حسب المسافات.

وعلى إثر تلك القرارات، قام مواطنون من مستخدمي المترو في يوم السبت الماضي باحتجاجات شملت عددًا من المحطات، من بينها حلوان و ميدان التحرير وغيرها.