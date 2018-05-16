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«إثرات الذات للثقافة» تُكرّم «هويدا مصطفى»

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تكريم الدكتورة هويدا مصطفى
تكريم الدكتورة هويدا مصطفى

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كرّمت جمعية «إثراء الذات للثقافة والفن»، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى، خلال حفلٍ تمَّ تنظيمه في أحد فنادق القاهرة.

وتضمنت الاحتفالية، التي ترأسها الرئيس الفخري للجمعية الكاتبة والمهندسة شهناز عبد الرزاق البستكي، معرض لوحات فنية للموهوبين والفنانين، بالإضافة إلى أنه تمَّ إلقاء محاضرات عن التنمية الذاتنية، وإلقاء شعر وإنشاد للشعراء الموهوبين، في الوقت الذي تمَّ فيه عرض مسابقة ومهرجان أبطال إثراء الذات، فضلاً عن تكريم الشخصيات الإنسانية المؤثرة في إثراء المجتمعات العربية.


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