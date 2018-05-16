  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
صبري نخنوخ

عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

نشأت الديهي يُقدم برنامج "أهل الشر" في رمضان

آخر الأخبار

نشأت الديهي
نشأت الديهي

المصريون

أخبار متعلقة
#

أغنية رمضان جانا أبكتني في العقرب

#

تعرف على المشروبات التي تقلل الشعور بالعطش في رمضان

#

«الديهي»: مصر ستتحول إلى ثالث أسرع اقتصاد في العالم

#

بالصور.. «سما المصري» تقدم برنامجًا دينيًا في رمضان

برنامج

أهل الشر

الديهى

يستعد الإعلامى نشأت الديهى لتقديم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten "، خلال شهر رمضان؛ وتعتمد فكرة البرنامج على تقديم نماذج ووقائع من الإسلام السياسي، وكيف يتاجر هؤلاء بالدين كمطية للوصول للحكم وتكفير المجتمع استنادا إلى فتاوى ومعلومات وتفسيرات للنصوص المقدسة غير حقيقية.

كما يتطرق البرنامج لحلقات خاصة عن تأثير قادة الصهيونية، وكيف أثروا فى المنطقة العربية بمخططاتهم.

ويستعرض البرنامج شخصيات مثل حسن البنا وسيد قطب وزينب الغزالي وعمر عبد الرحمن ويوسف القرضاوي وشكري مصطفى والخوارج والقرامطة وبن جوريون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية