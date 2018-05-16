بالفيديو.. ألتراس أهلاوي يعلن حل الرابطة.. وحرق «البانر»

16 مايو 2018 - 06:09 م

أعلنت رابطة ألتراس أهلاوي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حل الرابطة وإحراق البانر الخاص بالمجموعة.

نشرت رابطة ألتراس أهلاوى، بيانًا على صفحتها جاء به: "تأسس جروب أولتراس أهلاوى لمساندة النادى الأهلى داخل وخارج مصر مع جمهور الأهلي، لن نتخلف عن حضور أي مباراة للوقوف بجانب الفريق فى جميع الألعاب، الرابطة جزء صغير من جمهور النادى الأهلى ووجودنا أو عدمه لن يحرم الأهلى من جماهيره، المباريات أمام أي مشجع الغرض منها المشاهدة والاستمتاع فقط لا غير، الرابطة منذ تأسيسها داعمة و مساندة للدولة ولن تكون غير ذلك، ولذلك قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع حتى لا يستغلنا أحد استغلالا سيئا حل جروب أولتراس أهلاوى نهائيا".

كانت لجنة الكرة قد وافقت على استقالة حسام البدرى عقب الخسارة القاسية الأخيرة التى تعرض لها الفريق أمس الثلاثاء، على يد كمبالا سيتى بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا إذ واصل الأهلى عروضه السيئة خلال الفترة الماضية فى المباريات الرسمية بعدما خسر من الزمالك بهدفين لهدف فى الدورى، ثم خرج من دور الثمانية لبطولة كأس مصر أمام الأسيوطى ثم تعادل سلبيا مع الترجى التونسى بالجولة الأولى لدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.