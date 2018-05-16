حديث الرئيس ليس مكانه مؤتمر الشباب

16 مايو 2018 - 06:03 م

انتقد محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"، وعضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، الأجواء التي تسيطر على مؤتمر الشباب الحالي، المنعقد في القاهرة، والذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سامي إن "الرئيس تحدث في أمور ليس مكانها مؤتمر الشباب بأي حال من الأحوال، وخاصة في حديثه عن انصياعه للرحيل عن الحكم في حالة طلب الشعب المصري رحيله من إدارة الحكم في إدارة البلاد".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "ربط حديث الرئيس السيسي، بما حدث داخل محطات المترو بعد رفع أسعار التذاكر، يجعله يتحمل المسئولية بشكل كامل، سواء برفع أسعار تذاكر المترو، أو الأسعار بشكل عام، وينم عن دراسة حقيقية للموقف، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ركود اقتصادي، وتفاقم الصعوبات مع تزايد الأعباء المعيشية".

وتعقد في هذه الأثناء، فعاليات مؤتمر الشباب الخامس، بالعاصمة القاهرة، برعاية السيسي، وبحضور كافة قيادات ومسئولين بالدولة، حيث من المفترض أن يتحدث الرئيس عن أهم التحديات قبل حلفه لليمين، لتولي الولاية الرئاسية الثانية، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.