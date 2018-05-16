ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة

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الداخلية

مجدي عبدالغفار

تنقلات

مساعدي الوزير

قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إجراء حركة تنقلات بين عدد من القيادات ومساعديه نظرا لخروج بعضهم من الخدمة فى سن المعاش.

تضمنت الحركة، تعيين اللواء أحمد عمر، مساعدًا للوزير لوسط الدلتا، بدلا من كونه مساعد الوزير للجريمة المنظمة، وتعيين اللواء محمد بركات مساعدًا للوزير للجريمة المنظمة.

كما تم نقل اللواء زكريا العمري من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى مدير الإدارة بقطاع المؤسسات، وتعيين اللواء مجدي السمري، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بينما تم نقل اللواء مصطفى النمر من مدير أمن الإسكندرية إلى مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، وتم تعيين اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الإسكندرية.

وشملت الحركة نقل اللواء زكي صلاح مساعد الوزير لوسط الدلتا إلى مساعد الوزير لشرق الدلتا.



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