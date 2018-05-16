وضع شريكة مؤسس "مصريون ضد الإرهاب" على قوائم ترقب الوصول

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نصب

النائب العام

دعوة قضائية

النجار

ترقب وصول

وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على وضع سيدة الأعمال هناء موافى، على قوائم منع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك بعد صدور أحكام قضائية تستوجب حبسها 6 سنوات فى 3 قضايا لاتهامها بالنصب على أسامة النجار مؤسس حملة "مصريون ضد الإرهاب" والحصول منه على 625 ألف دولار أثناء شراكتها له في إحدى الشركات .

كان المستشار باسم وهبة رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار قد أقام دعاوى قضائية ضد المتهمة بعد ادعت بقيام النجار بالحصول منها على مبالغ مالية بدون وجه حق إلا أنه حصل على حكم بالبراءة فأقام ضدها 3 قضايا اتهامها فيها بالنصب عليه فأصدر محكمة جنح مصر الجديدة حكما بحبسها 6 سنوات فى 3 قضايا.

يذكر أن المتهمة هاربة خارج البلاد في إحدى دول الخليج وهو الأمر الذي دفع النجار بطلب وضعها على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.



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