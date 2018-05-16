» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية

قال المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن حملات إزالة مشاتل الأرز المخالفة مستمرة، وتم إزالة 348 مشتل أرز بالمحافظة بمساحة 19 فدانًا و5 قراريط علاوة على 27 حالة إزالة لحقول أرز مستديمة مزروعة بطريقة البدار بمساحة 21 فدانًا.

وأضاف فى تصريح صحفى اليوم، الأربعاء، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والغرامة المالية ضد المخالفين بإقامة مشاتل تقدر بـ5 آلاف جنيه، وأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، حددت مساحة زراعة الأرز هذا العام بواقع 40 ألف فدان، وتم تحديد المساحات وفقًا لاعتبارات جغرافية وتوافر المياه فيها، ولن يسمح بزراعة الأرز فى المناطق غير المسموح لها، وسيتم مواجهة المخالفين بالقانون.