400 ألف جنيه رشوة مقابل تخفيض 27 مليونًا ضرائب

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الضرائب

رشوة

ضبط

الرقابة الإدارية

مامورة

تحقق النيابة العامة مع مأمورة ضرائب مبيعات مدينة نصر، لتقاضيها 400 ألف جنيه رشوة مقابل تخفيض 27 مليون جنيه رسومًا ضريبية لصاحب شركة خاصة.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد أكدت طلب المتهمة «مأمورة ضرائب مبيعات مدينة نصر» 400 ألف جنيه رشوة من أحد أصحاب الشركات الخاصة، مقابل استغلال منصبها فى خفض مبلغ 27 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن نشاطه خلال الأعوام السابقة، وذلك باستخدام فواتير صرف مزورة.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهمة فى أثناء تقاضيها مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتم القبض على صاحب الشركة وبالعرض على نيابة شرق القاهرة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.


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