بث مباشر.. مباراة برشلونة وصن داونز

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين برشلونة وصن داونز.
شاهد المباراة ..
فجر
03:28
شروق
05:04
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:49
عشاء
20:19