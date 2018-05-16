«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

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المصريون

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ليفربول

برهامي

كشف ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن موقف الشرع من إفطار النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بسبب خوضه مباراة نهائي دوري أبطال أوروربا، والتي ستقام في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأكد «برهامي»، أن «الله عز وجل جعل رخصة الإفطار محددة شرعًا، بالسفر والمرض وكبار السن والحامل والمرضع، فصيامهم لو سيؤثر سلبًا عليهم فيجوز لهم الإفطار، قائلا: القرآن لم يتحدث عن من يلعب مباراة كرة قدم يفطر».

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، فى تصريحات صحفية، أن رياضة كرة القدم لا تدخل فى باب الأعمال الشاقة التي تبيح لأصحابها الإفطار فى رمضان، مشددًا على أنه لا يجوز لـ"صلاح" الإفطار فى رمضان.

ويستعد اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر محمد صلاح لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسبانى، فى المباراة التى ستقام بينهما مساء يوم 26 مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسوف تقام المباراة فى الأسبوع الأول من رمضان، بعد ساعة من الإفطار، ما يعنى أن صلاح فى حالة صيامه سيكون فى غاية الإرهاق والتعب البدنى، الأمر الذي يثير قلق المصريين ومشجعي صلاح فى كل ربوع العالم.


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