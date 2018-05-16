  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
صبري نخنوخ

عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

«السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصريون

أخبار متعلقة
#

البرعي: مصدوم من اعتراض الناس علي غلاء المترو

#

لي حق النصح عليك .. تدخل لأن الناس تغلي

#

«الحريري»: أُحمل الرئيس مسئولية الغضب الشعبي

#

خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

الشباب

السيسي

مترو الأنفاق

إصلاح

السكك الحديد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قطاع مترو الأنفاق يحتاج إلى الإصلاح، مشيرًا إلى أن تنفيذ إجراءات الإصلاح المدروسة، لابد أن تراعي خصوصية الحالة المصرية لكي تنجح.

وقال "السيسي"، خلال جلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة"، إن هناك فرقًا كبيرًا بين المسار المعرفي والنظريات والبيانات وخصوصية التجربة الخاصة بمصر، لافتًا إلى أن كل ما يتم تناوله من إجراءات وكل ما يدرسه الأكاديميون يجب مراعاة كيفية تنفيذه مع ظروف الوطن.

وضرب "السيسي"، مثالًا، بقطاع السكك الحديدية والمترو، قائلًا: "أي شخص دارس يرى مثلًا قطاع مثل السكة الحديد والمترو سيقول إن هذا المرفق يحتاج إلى إجراءات للإصلاح، ولكن عندما نأتي لتنفيذ الإجراءات التي درستها من منظور أكاديمي ومسار واضح للحل، لابد أن تراعي خصوصية الحالة المصرية لكي تنجح عندما تقدم على العمل".

وتابع: "لابد أن تراعي أنك تُعامل دولة وناس لابد من تجهيزهم قبل إجراء الإصلاح وأهميته".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية