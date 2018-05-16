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بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن «عبدالعال»

الحياة السياسية

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال

وكالات

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مجلس النواب

رفع الحصانة

محمد أنور السادات

على عبدالعال

تقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن الأخير، للتحقيق معه في الاتهامات التي وجهها إليه في جلسة أمس.

وكان الدكتور علي عبد العال، قال خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن النائب السابق محمد أنور السادات، يحاول إسقاط البرلمان، رغم أنه تم إسقاط عضويته فى دور الانعقاد الماضي.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه كانت هناك محاولة منذ 10 أيام من نفس الشخص، في إشارة إلى السادات، وقد لجأ لبعض النواب من أجل السفر بصحبتهم للخارج.

وأشار عبد العال، إلى أن هناك نوابًا تم إحالتهم للتحقيق لسفرهم دون إذن المجلس، مؤكدا أنه لن يتهاون ولن يتنازل عن الحفاظ على كرامة المجلس.

وقال السادات، في بلاغه، إن رئيس مجلس النواب، ورد على لسانه وتكرر منه أثناء الجلسات العامة للبرلمان وفى لقاءاته مع النواب "تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشويه متعمد لشخصى، وتصدير صورة مغلوطة عنى للرأي العام، واتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان دون سند أو دليل"، حسب البلاغ.

وأضاف: "الحقيقة أن ما يسيء للبرلمان هو الأداء والممارسة التي تتم داخله وعدم قيامه بدوره في مواجهة مشاكل وهموم المصريين، علما بأن كل الفعاليات والأنشطة التي أمارسها كسياسى ورئيس حزب وبرلمانى سابق، تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية".


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