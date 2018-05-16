اتحاد الكاراتيه يكرم طفلة 5 سنوات لحصولها على البطولة

كرم محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الطفلة شمس مهدى عبدالحليم، وذلك لحصولها على المركز الثانى ببطولة كاراتيه القليوبية، "كاتا"، التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.. وقام الدهراوى، وعدد من أعضاء الاتحاد، بتقليدها الميدالية الفضية وشهادة تقدير .

جدير بالذكر أن اللاعبة الصغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات، وأنه سبق حصولها فى العام الماضى على المركز الثالث فى نفس البطولة، والميدالية البرونزية .

كشفت اللاعبة الصغيرة، عن أمنيتها بأن تحقق النجاحات خلال الفترة المقبلة، وقالت إنها تتمنى أن تلعب فى بطولة العالم للكاراتيه باسم مصر، وأن تحصد على الميدالية الذهبية .

وقدمت شمس، الشكر لأسرتها ومدربيها الذين كان لهم الدور الأكبر فى وصولها للمستوى العالى فى اللعبة والأداء الراقى الذى أثنت عليه لجنة التحكيم .

من جانبه قال الكابتن محمد عبدالفتاح، مدرب الكاراتيه للاعبة، إن لعبة الكاراتيه يرجع أصلها إلى دولة اليابان، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع الأعمار ممارسة اللعبة بداية من 4 سنوات، دون الارتباط بسن بعينه .

وكشف عبدالفتاح، عن أن لعبة الدفاع عن النفس تساعد على رفع اللياقة البدنية، وتحسين المستوى المهارى والأداء المتميز لحركات الدفاع عن النفس، وهو ما يصل فى النهاية باللاعب إلى تحقيقه لأقصى درجات الشعور بالأمان .