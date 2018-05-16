  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:22 م
بحث متقدم
صبري نخنوخ

عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

حبس عامل قتل شقيقته وألقى جثتها في الرشاح بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تطورات في قضية قتل صاحب محل عاكس فتاة

#

عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية

#

حبس عامل قتل زوج شقيقته بالقليوبية

#

حبس كهربائي أشعل النيران في محل موظف بالقليوبية

أمر رئيس نيابة شبين القناطر بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقته وإلقاء جثتها في الرشاح بسبب حملها سفاحا تم انتشال جثة المجنى عليها ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى قد تلقي بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة تطفو على سطح إحدى الترع بشبين القناطر.

تم اخطار اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى  فانتقل الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبمعاينة الجثه تبين انه لربة منزل تدعى "ب س" 24 عاما وتوجد بها آثار خنق من الرقبة .

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها قام بخنقها بسبب خروجها من المنزل وعلاقاتها المتعددة بالرجال واكتشافه أنها حامل سفاحا فقام بنخنقها وإلقاء جثتها فى رشاح بشبين القناطر وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ويدعى م. س 31 سنة، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة اصدرت قرارها السابق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية