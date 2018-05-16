ضبط 100 كيلو لحوم فاسدة فى الجيزة

16 مايو 2018 - 02:31 م

نجحت مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب "سيارة ثلاجة" لبيع كميات من اللحوم مجهولة المصدر.

وردت معلومات للمباحث، تفيد بقيام "محمد.ح.م" 48 سنة، صاحب سيارات ثلاجة، بعرض وبيع كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مستغلًا قرب حلول شهر رمضان، وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم بمنطقة الهرم لتحقيق أرباح طائلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو جرام دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تنبعث منها رائحة كريهة و يظهر عليها التعفن.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.