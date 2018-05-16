الداخلية تجري حركة تنقلات مفاجئة

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حركة تنقلات

اللواء مصطفي النمر

حركة تنقلات فى الداخلية

قررت وزارة الداخلية برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار، إجراء حركة تنقلات جديدة في صفوف القيادات الأمنية.

وضمت الحركة تعيين اللواء أحمد عمر مساعدًا للوزير لوسط الدلتا، بدلاً من كونه مساعد الوزير للجريمة المنظمة، وتعيين اللواء محمد بركات مساعدًا للوزير للجريمة المنظمة.

ونقل اللواء زكريا العمري من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى مدير الإدارة بقطاع المؤسسات.

وتم تعيين اللواء مجدي السمري، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما نُقل اللواء مصطفى النمر من مدير أمن الإسكندرية إلى مساعد الوزير للنقل والمواصلات، وتم تعيين اللواء محمد شرف مديرًا لأمن الإسكندرية.


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