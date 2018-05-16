ضبط 340 عبوة غذائية منتهية الصلاحية ببنى سويف

16 مايو 2018 - 01:59 م

شنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطرى حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 340 عبوة غذائية منتهية الصلاحية.



شملت 35 صنفًا متنوعًا كما تمكنت الحملة من تحرير 11 مخالفة تموينية لمحلات بيع المنتجات الغذائية شملت المخالفات "إدارة محل بدون ترخيص، حيازة سلعة مجهولة المصدر ، عدم نظافة بيئة العمل، عدم وجود شهادة صحية".



كما تم التحفظ على المضبوطات التى تم ضبطها وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها بتكليف المختصين بإعدام المضبوطات الفاسدة.