سباق الخير فى رمضان ببنى سويف

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مسجد

رمضان

الجمعيات الأهلية

مصر الخير

الافطار

تتسابق مساجد ومؤسسات بنى سويف الخيرية فى تقديم أعمال البر والخيرات طوال الشهر الفضيل فضلاً على ما توزيعه من القوات المسلحة من كراتين رمضان المجانية والمدعمة وموائد الرحمن المقامة بكل مراكز بنى سويف.

يقدم مسجد السيدة حورية وجبات ساخنة لإفطار للصائمين من الفقراء وأبناء السبيل ويستوعب 350 مواطنًا وأكثر من 500 وجبة سحور (فول مدمس وزبادى) يتم إعدادها من تبرعات أهل الخير.

أعلن الشيخ عيد شحاتة إمام وخطيب مسجد مجمع الجزيرة أن مجلس إدارة المسجد ألغى مائدة الرحمن وقرر توزيع مستلزماتها على الأسر الفقيرة و السيدات المعيلات وفى مسجد الانبياء يتم توزيع 100 وجبة ساخنة لإفطار 100 أسرة يوميًا وصرف قيمة الكشف الطبى والعلاج لأى مريض يتقدم لنا بصرف النظر عن وضعه الاجتماعى بما قيمته 100 ألف جنيه شهريًا.

وأعلن مسجد بنى سويف الجديدة عن تقديم موائد الخير والأغذية الرمضانية وقدرها 1000 وجبة يوميًا للأسر الفقيرة بجانب 250 كرتونة مقدمة من بنك الطعام بالإضافة إلى الوجبات التى يقدمها الأهالى ويتسابقون فى إطعام الفقراء والمساكين فإن الجمعيات الأهلية وكبريات الشركات فى بنى سويف تمد يد العون والمساعده لكل فقير.

 كما أعلن الشيخ أحمد عبد العال أمام مسجد عمر بن عبد عبد العزيز أنه بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير تتم إقامة مائدة الرحمن طوال الشهر الكريم لإفطار الصائمين بدون حد حد أقصى فضلاً عن توزيع وجبات جاهزة على أهالينا بالقرى كما صرح أحمد زهدى رئيس جمعية الزهد بإهناسيا إقامة مائدة يومية للإفطار طوال شهررمضان بالنادي الرياضي وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

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