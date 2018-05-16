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بلاغ باختفاء فتاة بمولد العذراء بمركز سمالوط

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 تقدم عامل مقيم بمركز أبو قرقاص  ببلاغ إلى قسم شرطة سمالوط يفيد باختفاء ابنته داخل مولد العذراء بمنطقة جبل الطير التابعة لمركز سمالوط.

 وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق بتلقيه بلاغا من م. س ع، 41 سنة، فلاح ويقيم في مركز أبوقرقاص، أكد فيه غياب نجلته "م- 17 عامًا"، أثناء تواجدهما في احتفالات مولد السيدة العذراء.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واتخذت اجراءات النشر وكلفت النيابة العامة البحث الجنائى لكشف ملابسات الحادث 

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