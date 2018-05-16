  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
صبري نخنوخ

عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"الهجوم على كمين المناوات"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

القصة الكاملة لبراءة طفل من تهمة «تقبيل» زميلته

#

تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص

#

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة البترول لـ15 مايو

#

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين من "خلية الزيتون"

الهجوم علي كمين

الكمائن

كمين المنوات

الاضرار بمؤسسات الدولة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"الهجوم على كمين المناوات"، لجلسة 20 يونيو، للطلب الدفاع بالإطلاع وسماع شاهد الإثبات الأول.

واستمعت المحكمة قبل رفع الجلسة للإطلاع لطلبات الدفاع التي تركزت في طلب شهود الإثبات، وخاصة شاهد الإثبات مجري التحريات، وفض الأحراز، فيما طلب دفاع المُتهمين الرابع والخامس المُنتدب أجلاً للإطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي وأمانة سر حمدي الشناوي.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا الي جماعة تنظيم "داعش" تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشات العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالًا ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية