السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

عمرو محمد-متابعات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر إلى المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة: "بشكر الأستاذ موسى مصطفى موسى، ومصر كلها بتشكرك وأقسملك بالله كنت أتمنى أن يكون فيه معايا فى الانتخابات الأستاذ موسى وغيره".
وتابع: "تشرفت إن حضرتك كنت معايا والكلام ده مش مجاملة".
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة المنعقد في القاهرة.
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