السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

16 مايو 2018 - 01:30 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر إلى المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة: "بشكر الأستاذ موسى مصطفى موسى، ومصر كلها بتشكرك وأقسملك بالله كنت أتمنى أن يكون فيه معايا فى الانتخابات الأستاذ موسى وغيره".

وتابع: "تشرفت إن حضرتك كنت معايا والكلام ده مش مجاملة".

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة المنعقد في القاهرة.