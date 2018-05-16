مفتي لبنان يصدر فتوي بوجوب القتال لتحرير فلسطين

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مفتي لبنان السابق محمد رشيد قباني
مفتي لبنان السابق محمد رشيد قباني

وكالات

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مفتي لبنان

محمد رشيد قباني

وجوب الجهاد

تحرير فلسطين

أصدر الشيخ محمد رشيد قباني ، مفتي الجمهورية اللبنانية السابق  فتوى بوجوب الجهاد لتحرير فلسطين.

وقال قباني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه يجدد التأكيد في فتواي الدينية الشرعية أن فلسطين أرض عربية إسلامية احتلها اليهود الصهاينة عام 48".

وشدد  على أنه "لا يجوز للفلسطينيين أو العرب أو المسلمين ويحرم عليهم أن يستسلموا أو يتصالحوا مع المحتلين.

وأوضح  أن كلّ ما يسمونه اتفاقات سلام مع المحتلين هي اتفاقات باطلة، مؤكدًا أنه لا ملكية لأي دولة عربية على فلسطين لتتنازل بموجبها عنها أو أي شبر من أرضها.

ودعا قباني العرب والمسلمين إلى مساندة الشعب الفلسطيني قائلاً: "يجب على كل العرب والمسلمين مساندة شعب فلسطين لتحرير أرضه ومقدساته ".


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