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المنيا

إعادة تشغيل 11 إشارة مرورية بشوارع المنيا

قبلي وبحري

اشارات المرور بالمنيا
اشارات المرور بالمنيا

جمال زكى

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن إعادة تشغيل ورفع كفاءة  11 إشارة مرورية بعدد من الشوارع الرئيسية داخل مدينة المنيا وذلك بهدف تنظيم حركة السير المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات والتقليل من الزحام والاختناقات المرورية وتحقيق انضباط مروري داخل المدينة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة إشارات المرور الإلكترونية حيث تم تزويد إشارات المرور بكاميرات مراقبة لالتقاط المخالفات في حالة السير بالاتجاه العكسي أو كسر إشارة المرور أو تجاوز السرعة المحددة وتسجيلها بما يسهل من عملية تطبيق قانون المرور وتوقيع الغرامة على المخالفين.

وتهيب إدارة مرور المنيا بالمواطنين الالتزام بالإشارات المرورية لتحقيق سهولة الحركة المرورية، وتقليل معاناة المواطنين والحد من مخاطر الحوادث المرورية. 

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