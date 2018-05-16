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بدء جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل "عفروتو"

قضايا وحوادث

عفروتو
عفروتو

شيماء السيد

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قتل عفروتو

محكمة عابدين

الشرطة المتهمين

بدأت منذ قليل، محاكمة معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا لمحكمة عابدين لنظر أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة.

 وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

 جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، ما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

 كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.


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