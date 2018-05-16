تموين المنيا: توريد 272 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

16 مايو 2018 - 12:47 م

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى اليوم على مستوى المحافظة بلغ 272342 طنا و27 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 139310 أطنان و429 كيلو بالبنك الزراعي، و30834 طنا و60 كيلو بقطاع المطاحن، و102197 طنا و538 كيلوا بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

وكانت مديرية تموين المنيا قد بدات فى استلام المحصول منذمنتصف ابريل الماضى ويستمر الاستلام من المزارعين حتى مايو الجارى