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إصابة عاطل أثناء سرقة منزل جاره بمركز المنيا

قبلي وبحري

عاطل
عاطل

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أصبب عاطل بجروح خطيرة إثر ضبطه أثناء سرقة منزل جاره، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز  شرطة المنيا، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من أ. ح. ع  24 سنة عاطل ويقيم داخل قرية الشيخ علاء في مركز المنيا، ط. م. أ 19سنة، طالب  ووالدته ع. ح – 42 سنة ربة منزل، بعد ان ضبطوا الأول داخل منزلهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين جميعا وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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