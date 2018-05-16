10 آلاف كرتونة رمضانية لفقراء المنيا

16 مايو 2018 - 12:39 م

بدات دار الأورمان اعتبارًا من اليوم الأربعاء، فى توزيع شنط وكراتين رمضان على الفقراء، والأرامل والأيتام بقرى ومدن محافظة المنيا.

أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية دار الأورمان بالمحافظة، إن كرتونة رمضان تحوى الواحدة منها على ( 6 ك أرز – 3 ك مكرونة – 4 ك سكر – 1 ك عدس – 2 ك فول – 1 ك بلح - علبه سمن 1.700 ك - ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 400 جم) وان الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 عشر يومًا في رمضان.

وأكد الشوربجى أن التوزيع يتم من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال كشوف المستحقين المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي، والطلبات المقدمة من المواطنين من خلال بحث حالتهم الاجتماعية والاقتصادية بهدف توفير السلع الغذائية لهم خلال الشهر الكريم.