هذا ما فعلته تركيا مع سفير إسرائيل قبل مغادرة البلاد

16 مايو 2018 - 12:32 م

غادر السفير الإسرائيلي إيتان نائيه منذ قليل ، تركيا عبر مطار أتاتورك بإسطنبول ، متوجها إلي دولة إسرائيل.

وقد اتبعت معه السلطات التركية حزمة من الإجراءات ، حيث لم يسمح له باستخدام صاله الـVIP واضطر لقطع تذكرة المغادرة مع عامة المسافرين ، كما اصطف السفير مع الركّاب وخضع للتفتيش الروتيني مثل الجميع ، بحسب وكالة الأنباء التركية.

وقد غادر السفير الإسرائيلي، ، الأراضي التركية متوجهاً إلى إسرائيل، تنفيذاً لطلب الخارجية التركية منه مغادرة البلاد لفترة.

كانت وسائل إعلام تركية قد نشرت مقطعاً مصوراً للسفير الإسرائيلي إيتان نائيه، وهو يقف في مطار أتاتورك بإسطنبول ويخضع للتفتيش الذاتي كأي مسافر عادي.

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