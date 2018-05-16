  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
صبري نخنوخ

عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

بالفيديو..

هذا ما فعلته تركيا مع سفير إسرائيل قبل مغادرة البلاد

عرب وعالم

سفير إسرائيل يغادر تركيا
سفير إسرائيل يغادر تركيا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

حاخام بريطاني يدعو لسحب السفراء من إسرائيل

#

تركيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد

#

معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد

#

السودان يستدعي سفير إفريقيا الوسطى لهذا السبب

مطار أتاتورك

السفير الإسرائيلي

إجراءات

مغادرة البلاد

إيتان نائيه

غادر السفير الإسرائيلي إيتان نائيه منذ قليل ، تركيا عبر مطار أتاتورك بإسطنبول ، متوجها إلي دولة إسرائيل.

 وقد اتبعت معه السلطات التركية حزمة من  الإجراءات ، حيث لم يسمح له باستخدام صاله الـVIP واضطر لقطع تذكرة المغادرة مع عامة المسافرين ، كما اصطف السفير  مع الركّاب وخضع للتفتيش الروتيني مثل الجميع ، بحسب وكالة الأنباء التركية.

   وقد غادر السفير الإسرائيلي، ، الأراضي التركية متوجهاً إلى إسرائيل، تنفيذاً لطلب الخارجية التركية منه مغادرة البلاد لفترة.

كانت وسائل إعلام تركية قد نشرت مقطعاً مصوراً للسفير الإسرائيلي إيتان نائيه، وهو يقف في مطار أتاتورك بإسطنبول ويخضع للتفتيش الذاتي كأي مسافر عادي.
شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية