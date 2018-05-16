تعرف على المواعيد الجديدة للمترو بـ"رمضان"

16 مايو 2018 - 12:28 م

استعدت وزارة النقل لشهر رمضان الكريم من خلال رفع درجة الاستعدادات بجميع محطات المترو فى الخطوط الثلاثة "حلوان – المرج" وشبرا الخيمة – المنيب " و"العتبة – الأهرام بمصر الجديدة"

ووجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة تعديل ساعات تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان لتصبح من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يتقابل أخر قطارين بالخطين الأول والثانى فى تمام الساعة 1.30 صباحاً ويتقابل آخر قطارين بالخط الثاني والثالث فى تمام الساعة 1.25 صباحاً .

وطالب "عرفات"، من خلال بيأن أصدره اليوم، "سيتم نشر نقاط الاسعاف بالمحطات المختلفة لاستقبال أى حالة مرضية طارئة والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف ".