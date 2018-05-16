عامل يقتل صديقه ويدفنه داخل المقابر

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العثور علي جثة عامل داخل مقابر ملوى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنوفية من كشف لغز العثور على جثة شاب داخل أحد المقابر بقرية كفر الطراينة.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بتقدم أهالى قرية عزبة سيدى عبدالحليم التابعة لكفر الطراينة بدائرة المركز، بالعثور على جثة شخص بمقبرة بمنطقة المقابر بعد انبعاث رائحة كريهة من أحد المقابر دون أن يكون هناك أى دفن لموتى خلال الأيام الأخيرة.

وتبين أن الجثة لـ"محمد.ع.ع" 25 سنة، تاجر خردة ومقيم بذات الناحية ومبلغ بغيابة وتبين أن الجثة فى حالة تحلل كامل، ومن خلال الصفة التشريحية تبين وجود عدة طعنات بالقربة والصدر.

وتم التوصل إلى معلومات وبعد تقنين الإجراءات والقبض على المتهم، وبمناقشته فيما ورد من المعلومات وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه الواقعة واستدراج المجنى عليه بجوار المقابر ليلا والتعدى عليه بالقتل بآلة حادة "مطواة" وسحبه داخل المقابر ودفعه بها.

وعلل المتهم قيامه بهذا الأمر لخلافات مالية بينهما على تجارة الخردة وأضاف بتخلصه من المطواة بإلقائها فى مياه النيل، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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