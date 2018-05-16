حاخام بريطاني يدعو لسحب السفراء من إسرائيل

16 مايو 2018 - 11:36 ص

دعا الحاخام البريطاني، ألخانان بيك، دول العالم، بالسير على خطى تركيا وسحب سفرائها لدى إسرائيل.

و في تصريح له عقب لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ناشد بلاده والولايات المتحدة بمساعدة الشعب اليهودي من خلال وضع حد لإسرائيل، التي قال إنها تشكل الخطر الأكبر عليهم.

وأوضح أن جماعته من اليهود ضد الاحتلال وتريد السلام، بل إنها تؤيد عودة الشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه بدون دولة إسرائيلية.

من جانبه، قال شمعون كييس، العضو في ناطوري كارتا، إن أردوغان ليس له موقف معاد لليهود، وأكد أن تركيا استقبلتهم بحفاوة على مر التاريخ.

وأكد أن "ناطوري كارتا" منظمة لليهود الأرثوذكس المحافظين، معادية للصهيونية، وتنادي بضرورة إزالة دولة إسرائيل.

يذكر أن أردوغان وصل إلى بريطانيا، الأحد الماضي في إطار زيارة رسمية استغرقت 3 أيام.