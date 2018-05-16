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كيف تحافظين على شعرك في رمضان

صحة وتغذية

نضارة الشعر في رمضان
نضارة الشعر في رمضان

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يعاني الشعر من بعض الاجهاد في رمضان بسبب نقص المياه واختلاف مواعيد الطعام وارتفاع درجات الحرارة،  لذلك يحتاج الشعر إلي رعاية خاصة خلال الشهر الكريم.

ويجب مراعاة الخطوات التالية للمحافظة علي نضارته..

1- شرب كميات كبيرة من الماء

تناولي كميات كبيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار و السحور أي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من أجل ترطيب الجسم بالكامل و تجنب جفافه و المحافظة على شعركِ و بشرتكِ من خطر الاصابة بالجفاف.

يفقد الجسم الكثير من السوائل خلال الصيام خاصة في اوقات ارتفاع حرارة الجو مما يؤدي إلى نقص المعدل الطبيعي للمياه في الجسم.

من الضروري تعويض الجسم بالمياه التي فقدها خلال النهار في رمضان لضمان وصول الترطيب اللازم للشعر و للجسم بالكامل.

2- تجنب تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون

من الضروري أن تتجنبي تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون و استبدالها بالأطعمة الغنية بالمعادن التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى تناول الفيتامينات. 

تعد الفيتامينات من أهم ما يجب ان تحرصي على تناوله خلال شهر رمضان.

 تناولي أيضًا الأطعمة الغنية بمعدن الزنك أو استبدليها بالمكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك لضمان وصول الغذاء المناسب للشعر.

 للزنك دور كبير فى زيادة سُمك الشعر و نموه بشكل ملحوظ.

 

تناولي الكثير من البقوليات و الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك.

تناولي أيضًا الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب المركب و الأطعمة التي تحتوي على الحديد للحفاظ على صحة الشعر و سلامته و حمايته من المشكلات التي من الممكن أن يتعرض لها.

3- تناول الكثير من الخضروات الداكنة

أعلمي جيداً أن تناولكِ للعديد من الخضروات الداكنة تساهم في تدعيم قوة شعركِ و تعزز نموه بشكل ملحوظ.

 احرصي على تناول نسبة عالية من المواد التي يحتاجها الشعر بشكل مستمر و ينصح بتناول ثمره تفاح في الإفطار و أخرى وقت السحور لمد الجسد بنسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجه.

 يجب تناول الفاصوليا و فول الصويا و السبانخ و البقوليات أيضًا مثل العدس و الحبوب الكاملة.

 هذه الأطعمة تحقق التغذية الكاملة للشعر و تحافظ على حيويته و قوته. احرصي على تناول حفنة من المكسرات خاصة اللوز لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن و الألياف و الأحماض التي تزيد من نعومة الشعر و تجنب جفافه.

4- غسل الشعر

يجب ألا تزيد عدد مرات غسيل الشعر عن ثلاثة مرات أسبوعيًا بحيث حتى لا يخسر الشعر الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية لترطيبه. من الضرورى أن تختاري الشامبو المناسب للشعر حتى لا يزيد من جفافه و يجب الحرص أيضًا على أن تكون درجة حرارة المياه المستخدمة في غسيل الشعر غير ساخنة حتى لا تسبب التلف للشعر و تؤثر سلباً على رطوبته.

5- إتباع نظم غذائى صحي

يجب الحرص على إتباع نظام غذائي صحي طيلة شهر رمضان و تناول وجبتي الإفطار و السحور على أن تكون كلاهما غنية بالعناصر المفيدة للجسم و الشعر.

 تتضمن وجبة السحور منتجات الألبان لأنها غنية بالمعادن و البروتينات التي يحتاجها الجسم والشعر.

 أضيفي أيضًا بذور الكتان إلى الجبن أو الزبادي مما يعطي فائدة كبيرة للشعر والجسم ويزيد من كثافته.

تجنبي استخدام السشوار و المكواة الحرارية التي تفرد الشعر نظراً لأنها تعمل على تكسير البروتينات بالشعر مما يضعفه و يزيد من تقصف و تساقطه.

تجنبي استخدام مستحضرات تصفيف الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية كالموس و الجل و الإسبريهات.


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