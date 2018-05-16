جودة للجامعة العربية: اطرقوا الحديد الساخن ضد أمريكا وإسرائيل

16 مايو 2018 - 10:30 ص

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، وزراء الخارجية والسفراء العرب المجتمعين بالجامعة العربية اليوم الأربعاء فى اجتماعهم الطارئ بشأن تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، بتحديد بوصلتهم التى على أساسها يتحركون ضد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى فى إجراءات عربية حازمة ضد أمريكا وإسرائيل.

وأشار جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "القرار المشين" إلى أن القرار العربى كان يجب أن يكون إستباقى للأحداث بدلاً من أن تم تعطيل تنفيذه وتحويله إلى واقع، مشيرًا إلى أنه على العرب فى جامعتهم الآن "طرق الحديد الساخن" لإحداث رد فعل قوى عالمى ضد العمل الأمريكى.

وأرجع الكاتب الصحفى أسباب تعنت الرئيس الأمريكى، إلى أنه فى عام 2016 كان ترامب لا يزال مرشحًا رئاسيًا وأعلن أن قرار نقل سفارة بلاده على رأس برنامج العمل إذا صار رئيس ، كما انه فى 5 ديسمبر 2017 قرر نقل السفارة فعلاً وهو وفاء بوعد انتخابى وقبل أسابيع حدد موعد تنفيذ القرار ليكون احتفال فى اسرائيل الى جانب الاحتفال بذكرى قيامها.