عامل يقتل زوجته بطلق نارى فى الرأس

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لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، إثر إصابتها بطلق نارى خرطوش بالرأس، من سلاح نارى كان بحوزة زوجها أثناء عبثه به داخل المنزل بسوهاج.

وردت معلومات للواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يفيد بوفاة ربة منزل عقب إصابتها بطلق نارى، وتم نقلها للمستشفى العام بطهطا.

وتبين وصول "أسماء . ع . م" 19 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية نجع خرص التابع لقرية الجريدات دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة" إثر إصابتها بطلق خرطوش بالرأس.

وبسؤال نجل عم المتوفاة "البدرى. ب. م" 26 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام زوجها عبد "الباسط . ج" 29 سنة عامل زراعى، ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح نارى بمنزلهما خرجت منه طلقة، ما أدى لإصابتها ووفاتها .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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