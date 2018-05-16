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الأسواني يوجه رسالة قاسية بسبب "الغزالي حرب"

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تساءل الدكتور والروائي علاء الأسواني، عن الجريمة التي ارتكبها الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والتي جعلت الأمن يقبض عليه.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "جريمة شادى الحقيقية أنه اشترك في ثورة يناير، فمن يحكمنا الآن يريدون أن يحبسوا كل من اشترك في الثور".

وتابع "الأسواني": "نحن كثيرون يا حضرات، كثيرون جدًا، نحن بالملايين، لن ننسى ثورتنا العظيمة ولن نتراجع عنها أبدًا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني، حيث قال، "والله تستاهلوا أكثر من هذا ضيعتوا القدس وكل البلاد العربية وليس مصر فقط أغبياء ويسموا أنفسهم مثقفين".

وأضاف أخر قائلًا: "الجريمة يا دكتور علاء أن شادي لمح باسم جورج أوريل ورواية 1984".

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