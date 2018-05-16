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أمين: هذه مواصفات الوزير "المقلب" فى حكومة إسماعيل

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طالب محمد أمين، الكاتب الصحفى، من المواطنين تحديد الوزير الذى تسبب فى إحداث "مقلب" لهم بهذه الحكومة ليتم تمييزه عن الوزير الجيد الذى أحدث تطورًا وتقدم فى وزارته أو إذا كان بإمكانهم تحديد وزير بديل لآخر متواجد فى منصبه، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون فى إطار استطلاع  من خلال رسائل إلكترونية يبعثها المواطنين إليه وسيتم إرسالها  للجهات الحكومية المعنية بذلك.

وحدد أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "الوزير المقلب"، مواصفات التى يمكن بناء عليها معرفة الوزير "المقلب" أو بمعنى أنه أحدث خلل وخذلان للمواطنين خلال  فترة انشغاله للمنصب، مؤكدًا على من هؤلاء الوزراء الذين تسببوا فى فشل بمهامهم وكانوا غير قادرين على إحداث تغيير  في الوزارة.

وناشد الكاتب الصحفى أبناء الشعب بتجهيز بوكيهات الورد أو "القلل القناوى"، على حد تعبيره، قائلاً: "من الآن كم وزيرًا يستحق بوكيه ورد فى حكومة شريف بك؟ وكم وزيرًا يستحق أن نكسر وراءه قلة؟. وبأى نسبة؟ من يستمر ومن يرحل، لو كان لكم رأى فى التغيير الوزارى وحركة المحافظين؟".


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